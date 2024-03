Bundeswehr: Wehrbeauftragte: Truppe altert und schrumpft immer weiter

Die Bundeswehr könne nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums ihre Bündnisverpflichtungen in der Nato erfüllen, müsse aber "weiterhin schwerwiegende Einschränkungen hinnehmen". Lichtblick: Die persönliche Ausrüstung für die einzelnen Soldaten sei inzwischen vorhanden und so umfangreich, dass in den Spinden kein ausreichender Platz sei.