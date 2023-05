Bundeswettbewerb "Jugend forscht": Bio-Tüte, EKG-Konzept und Deosalze

Bremen - Die diesjährigen Gewinner des Bundeswettbewerbs von "Jugend forscht" sind ausgewählt: Die besten Nachwuchs-Forschenden wurden am Sonntag in Bremen ausgezeichnet. Unter ihnen sind drei junge Frauen aus Rüsselsheim in Hessen, die eine kompostierbare Einwegtüte entwickelt haben, wie die Veranstalter mitteilten. "Man kann sie öfter benutzen als eine Papiertüte", sagte die 18 Jahre alte Anja Armstrong.