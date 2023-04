Buntes Wunsch erfüllt: 93-Jährige in Schottland fliegt Cessna

Die Erfahrung, mit rund 240 Stundenkilometern in gut 600 Metern Höhe zu fliegen, sei "aufregend" gewesen und habe "so viele schöne Erinnerungen zurückgebracht", sagte Buckland anschließend. "Es war ein wunderbarer Tag, und wir hatten einen fantastischen Blick auf The Kelpies bei Falkirk." Die bekannte Skulptur zeigt zwei Wassergeister in Pferdegestalt.

Es war nicht das erste Mal, dass Buckland ein Flugzeug lenkte. Früher verbrachte sie über viele Jahre die Sommerferien bei einem Cousin in den USA, der Pilot war und sie immer wieder ans Steuer seiner Piper PA-28 ließ.