Burg Rötteln in Lörrach: Mit Kettensägen, Klettern und viel Leidenschaft – Wie die Burg in Schuss von Aktiven gehalten wird

Ein Problem, mit dem der Röttelnbund ebenso konfrontiert ist wie andere Vereine: Es ist um den Nachwuchs schlecht bestellt, nur wenige junge Leute rücken nach. Laut Gimpel gab es auch mal bessere Zeiten. Sogar eine Warteliste für interessierte Mitwirkende lag vor. „Aber seit Corona hat das Interesse stark nachgelassen“, so die Vereinsverantwortliche.

Die Angebote

An Besuchern mangelt es dem Wahrzeichen von Lörrach indes nicht: Jeden Tag kommen laut den Erhebungen zwischen 200 bis 300 auf die Burg. Am Tag des offenen Denkmals können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen werfen; dieser findet am 8. September statt. Die Burgwächterführungen mit Burgvesper, Laternenführung und Rollenspiel sind laut Heiner Mues schon ausgebucht, sie finden zweimal im Jahr im Frühjahr und im Herbst statt. Bei der Führung schlüpfen sieben Mitarbeiter in verschiedene Rollen und wollen so ein authentisches Erlebnis über das Leben auf einer Burg im Mittelalter liefern. Aber auch die normalen Standardführungen sind gut nachgefragt, vor allem in den Ferienmonaten.