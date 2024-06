Burgfestspiele Rötteln: Brillante „Hexenjagd“

Als fanatischer Vollstrecker profiliert sich Richter Danforth (Henrik Schindler), der von den willfährigen Gehilfen John Willard (Adil Kayaalp) und Ezekiel Cheever (Jerrit Kawachinski) sekundiert wird. Gnade kann nur erhoffen, wer sich selbst bezichtigt. Um ihr eigenes Leben zu retten, müssten auch John Proctor und die Hebamme Rebecca Nurse (Christa Kapfer) ein erpresstes Geständnis ablegen. Werden sie sich dafür entscheiden?

Als der US-Autor Arthur Miller sein Stück 1953 schrieb, stützte er sich auf einen realen historischen Hintergrund: die Hexenprozesse von Salem im Jahr 1692. Die Parallelen zur Verfolgung echter oder vermeintlicher Kommunisten, die zu Beginn des Kalten Kriegs in den USA Formen einer Hexenjagd annahmen, waren damals unverkennbar.

Regisseur Rösch hat bei den Burgfestspielen auf eine zeitlose Inszenierung gesetzt und nach eigenen Worten Kostüm, Maske sowie Requisiten „so gewählt, dass das Stück in der Zukunft, in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit spielen könnte“, was passend ist. Denn weltweit sind die Themen Machtmissbrauch, Denunziantentum und Unmenschlichkeit auch heute wieder von brennender Aktualität.