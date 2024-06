Zum Stück

Das ist die Ausgangssituation des Stücks „Hexenjagd“, das in diesem Jahr bei den Röttler Burgfestspielen gespielt wird. Unter der Regie von Simon Rösch wird das Theaterensemble der Burgfestspiele eine Erzählung auf die Bühne bringen, die trotz ihrer Verortung im ausgehenden 17. Jahrhundert doch vor allem auf das Hier und Heute zielt: „Arthur Miller griff mit seinem Stück die Stimmung während der McCarthy-Ära auf, die von Antikommunismus und Verschwörungstheorien geprägt war“, legt Rösch dar. Benannt ist diese Periode nach dem US-Senator Joseph McCarthy, der in den Jahren 1950 bis 1954 eine Kampagne gegen die angebliche Unterwanderung des amerikanischen Staatsapparats durch Kommunisten betrieb. In deren Zuge kam es zu zahlreichen Prozessen auch gegen Größen des Showgeschäfts und des Kulturbetriebs. Als kurios bezeichnet es Rösch, dass nach der Veröffentlichung von „Hexenjagd“ auch Arthur Miller selbst „anti-amerikanischer Umtriebe“, wie es im Sprachgebrauch der Zeit hieß, verdächtigt wurde: „Miller wurde Teil der Hexenjagd, weil er die Hexenjagd beschrieb.“

Das 17-köpfige Ensemble, das die insgesamt 19 Charaktere des Stücks verkörpert, wird vor einer eher spartanischen Kulisse agieren, sagt Rösch. „Der erste Akt spielt im Schlafzimmer von Betty, einer der Hauptfiguren. Danach gibt es unter anderem eine Szene im Gerichtssaal, wo es praktisch überhaupt keine Möblierung gibt.“ Für das Bühnenbild zeichnet in bewährter Manier Gilbert Rottmann, Ehrenvorsitzender des Burgfestspiele-Vereins, verantwortlich; den groben Rahmen gibt Regisseur Rösch vor. Daneben wird es einige Ton- und Lichteffekte geben. „Die Hexenjagd funktioniert im Stück ja auch deshalb so gut, weil die Menschen im Jahr 1692 an das Übersinnliche glaubten“, sagt der Regisseur. Während des zweieinhalbstündigen Stücks sollen sich dann auch die Zuschauer fragen, ob an den vermeintlich übersinnlichen Vorgängen vielleicht etwas dran sein könnte.