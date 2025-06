Burgfestspiele Rötteln in Lörrach: Ärger über Strafzettel bei Burgfestspiel-Premiere

Der ÖPNV

Die direkte Erreichbarkeit mit dem ÖPNV ist ebenfalls nicht gegeben. Nach Angaben der Stadtwerke fährt die Buslinie 10 bis zur Haltstelle Röttelnweiler Schlossgasse, die Linie 16 endet bei der Haltestelle Röttelnweiler. Von dort ist es bis zur Burg noch ein gutes Stück zu Fuß. Für das Theaterpublikum – insbesondere für ältere Besucher – dürfte dies buchstäblich nicht als gangbare Variante wahrgenommen werden.

Das sagt die Stadt

Die Stadt äußerte sich auf eine Gesprächsanfrage unserer Zeitung schriftlich zur Sache: „Am Freitag kontrollierte der Gemeindevollzugsdienst die Zufahrtsstraße zur Burg Rötteln. Anlass waren vermehrte Beschwerden über dort parkende Fahrzeuge. Den Haltern der betroffenen Fahrzeuge wurde mittels Hinweiszettel die Einleitung eines Bußgeldverfahrens angekündigt“, so Geraldine Dannecker, Fachbereichsleiterin „Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit“. Und weiter: „Die rund 50 vorhandenen Parkplätze an der Burg reichen für Veranstaltungen wie die Burgfestspiele nicht aus. Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung des Veranstalters, für eine ausreichende Zahl an Parkmöglichkeiten zu sorgen. In der Vergangenheit war das halbseitige Parken entlang der Straße geduldet. Die Stadt wird gemeinsam mit dem Veranstalter die aktuelle Parkplatzsituation nochmals prüfen und nach Lösungen suchen.“

Das sagt Simon Rösch

Simon Rösch, Vorsitzender der Burgfestspiele und Regisseur des Ensembles, sagte gegenüber unserer Zeitung, dass die Festspiele die Parkmöglichkeiten nicht erweitern könnten: Eine wirklich professionelle Lösung sei finanziell unmöglich zu stemmen. Aber: Man befinde sich in guten Gesprächen mit der Stadt.