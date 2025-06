Burgfestspiele Rötteln in Lörrach: Molières „Tartuffe“ im Yoga-Ashram

Während Dienstmädchen Flipote (Audrey Oddlokken) die Bühne fegt, schwebt eine Etage höher eine entrückte Gestalt in weißem Gewand in der Luft – ohne erkennbare Verbindung zum Boden, aber mit tropfenförmigem Zeichen auf der Stirn. Zusammen mit den acht mannshohen Bambusstäben am rechten Bühnenrand reicht das aus, um dem Publikum zu signalisieren: Dieser Tartuffe (schaurig gut gespielt von Oliver Rösch) gibt sich – anders als in Molières Vorlage – nicht als tieffrommer Christ aus, sondern als ein erleuchteter Yoga-Meister, den Orgon (Oliver Kugel), der Herr des Hauses, und seine Mutter Madame Pernelle (Christa Kapfer) anhimmeln und durchfüttern.

Wie die Made im Speck

So lebt Tartuffe wie die Made im Speck, obwohl der Rest der Familie Orgon unablässig vor Tartuffes Falschheit warnt. Doch Orgon ist gehirngewaschen: „Ich werde ein anderer Mensch durch seinen Umgang. Sähe ich Mutter, Kinder, Frau sterben, es bekümmerte mich nicht.“ Um den Meister an seine Familie zu binden, will er seine Tochter Marianne (Anna Wendel) mit Tartuffe verheiraten, obwohl diese bereits Valère (Hendrik Wokittel) versprochen ist. Urkomisch ist, wie sich Marianne und Valère daraufhin vor lauter verletzter Eitelkeit fast gegenseitig den Laufpass geben. „Verliebte sind ganz schön verrückt“, resümiert Mariannes beherzte, von Simone Hugenschmidt brillant gespielte Zofe Dorine, die die Verlobten auf den gemeinsamen Widerstand gegen die geplante Zwangsheirat einschwört.