Burgfestspiele Rötteln: Mit Molière und neuem Internetauftritt

Über die neue Homepage gibt es die Karten für 23 Euro. Telefonische Reservierungen und Ticketkäufe an der Abendkasse kosten 25 Euro. Kinder bis zwölf Jahre zahlen weniger. Am Premierenwochenende erhalten die Besucher noch einmal 20 Prozent Rabatt. „Eine bessere Werbung als Mundpropaganda gibt es nicht“, erklärte dazu der Vorsitzende.

Rückblick: Gute Kritiken und immer wieder „Standing Ovations“ gab es für den Theaterthriller „Hexenjagd“ von Arthur Miller. Doch das Wetter wollte in der Saison 2024 nicht so recht mitspielen. Und auch die Fußball-Europameisterschaft erwies sich als relevante Konkurrenz, so dass es am Ende bei knapp 4000 Zuschauern blieb. Gar nicht mal so schlecht für ein ernstes Stück, dass weder Krimi noch Komödie sei, befand Rösch.

Finanzen: Dennoch hatte die Kasse ein Minus in Höhe von 16 772 Euro zu verzeichnen, so dass der Kassenstand zum Jahreswechsel auf 26 300 Euro schrumpfte, wie Kassiererin Vanessa Lwowski ausführte. Dass lag neben der neuen Homepage auch daran, dass die Rechte an dem aufgeführten Stück gekauft werden mussten. Lucia Haps und Stefanie Böhringer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Mit der Tartuffe-Komödie, weniger Schauspielern und mehr Aufführungen hoffen die Theaterleute darauf, das Polster in diesem Jahr wieder etwas aufbessern zu können.