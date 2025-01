Diese Grenzverschiebung spiegelt sich auch im aktuellen Programm wider: Neben Erfolgsnummern wie der Fusion von David Bowies „Life On Mars“ mit „My Way“ zaubern die „Ukes“ auch einige neue clevere Arrangements aus dem Hut, darunter ein schnittiges Cover von Paul Simons „You Can Call Me Al“. So reicht das Spektrum von AC/DCs „Highway To Hell“, bei dem sogleich der eine oder andere Zuhörer die Hand zur „Pommesgabel“ formt – bis zum Titelsong der Muppet Show; vom Disco-Hit „You Make Me Feel“, in dem Synthesizer-Klänge mittels Stimmakrobatik simuliert werden, bis zum nostalgischen Ohrwurm „Leaning On A Lamp Post“, dem die Ukulelen-Legende George Formby 1937 zu Weltruhm verhalf.