Als letzte größere Baumaßnahme im Sanierungsgebiet „Ortskern Haltingen“ wird die Umgestaltung der Burgunder Straße in dem Teilabschnitt oberhalb der Heldelinger Straße umgesetzt. Der erste Bauabschnitt dieser Maßnahme ist nun bis auf die Deckschicht in der Fahrbahn fertiggestellt und wird über die Feiertage und den Jahreswechsel für den Verkehr freigegeben, teilt die Stadt mit. Die neuen Parkplätze, die in Schotterrasen ausgeführt werden, um die Flächen zu entsiegeln, bleiben jedoch noch gesperrt. Der Gehweg, der im selben Stil des Bahnhofsumfelds gepflastert wurde, ist im ersten Abschnitt dagegen komplett fertiggestellt und nutzbar. Voraussichtlich – je nach Witterung – werden die Arbeiten am 13. Januar wieder aufgenommen. Dann folgt der zweite Bauabschnitt, der in etwa das mittlere Drittel der Burgunder Straße umfasst. Diese Maßnahmen müssen dann wieder unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die gesamte Baumaßnahme soll im April komplett fertig gestellt sein.