Bushaltestellen in Lörrach-Haagen: Wie der Ortschaftsrat die Bushaltestellen bewertet

Die Stadt will die 110 Bushaltestellen in Lörrach nach und nach barrierefrei umbauen. Seit 2022 ist sie dazu auch gesetzlich verpflichtet, wie die Ortschaftsrätinnen Christa Rufer (SPD) und Ulrike Krämer (CDU) anmerkten. Einem entsprechenden Antrag der SPD hatte der Gemeinderat im Juli 2024 zugestimmt. Im vergangenen Jahr wurden bereits zwölf Haltepunkte barrierefrei gestaltet, darunter der Halt „Haagen Sportplatz“. In diesem Jahr sollen drei Haltestellen folgen, darunter der Bushalt „Haagen Zentrum“ beim Schöpflin-Areal Richtung Hauingen. Auch die Haltestelle am Friedhof Haagen in der Ritterstraße steht mit hoher Priorität auf der Liste.