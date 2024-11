Im Mai 1813 wurde der Einzug in Inzlingens erste Schule gefeiert, in der zwischenzeitlich mehr als 200 Kinder und auch Erwachsene im Schichtbetrieb unterrichtett wurden. 1960 wurde der Neubau beschlossen. Die heutige Buttenberg-Schule startete 1966 als Grund- und Hauptschule und erfüllt dank guter Bausubstanz bis heute ihre wichtige Aufgabe. Seit 1991 ist sie eine reine Grundschule, in der die Klassen eins und drei sowie zwei und vier jahrgangsübergreifend unterrichtet werden. Von 2,9 Millionen Euro für die Baumaßnahme erhält die Gemeinde Inzlingen 1,1 Millionen Euro Zuschüsse. Zufrieden ist Muchenberger, dass lediglich sechs Prozent Kostensteigerungen verbucht wurden. „Es ist ein Schmuckstück geworden“, freute er sich.