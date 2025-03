Buurefasnacht in Weil am Rhein: „Die Fasnacht ist ein Teil von Weil“

Weit über hundert Zünfte und Cliquen

Weit über hundert Cliquen und Zünfte werden beim Umzug dabei sein, darunter Stammgäste, aber auch neu gegründete Cliquen.

Wenn sich die gute Wettervorhersage bewahrheitet könnten die Zuschauerzahlen könnten so wie in den vergangenen Jahren, in die Zehntausende gehen. 15 Grad bei null Regen, sagt die Wetter-App Stand heute. „Besser könnte es nicht laufen“, freut sich Kiesewetter.

„Wir achten auf Abwechslung“

Hin und wieder müsse er Cliquen eine Absage machen. Grund seien die vielen Anfragen thematisch ähnlich aufgestellter Gruppen – Hexen, Dämonen und Geister gebe es einfach sehr, sehr viele. Gewollt sei ein bunter, möglichst vielseitiger Zug. Da müssten die Verantwortlichen eine Auswahl treffen. „Wir achten darauf, dass es eine gewisse Abwechslung gibt“, erläutert er. Auch die Reihenfolge beim Umzug sei wichtig. So dürfe eine Guggenmusik nicht von einem Wagen mit Discomusik übertönt werden.

Neue Umzugsstrecke feiert Premiere

Nun sind es nur noch wenige Tage: Andreas Kiesewetter freut sich nun auf die vor ihm liegenden Tage. Besonders gespannt ist er, wie die neue Umzugsstrecke funktioniert, und wie sie beim Publikum angenommen wird.

Was ist neu?

In diesem Jahr ist einiges anders: Der Umzug hat seine Richtung geändert, die Aufstellung der teilnehmenden Gruppen findet auf der Hauptstraße, etwa ab Höhe der Turmstraße statt.

Die neue Umzugsstrecke beginnt in der Hauptstraße, führt dann in Richtung Alt-Weil und beschreibt dort eine große Schlaufe. Foto: IG Weiler Straßenfasnacht

Die Ehrengäste werden vor Umzugsbeginn im Stapflehus empfangen und im Anschluss von Weils jüngster Guggemusik, den Notehobler, zur Ehrentribüne am Berliner Platz gebracht. Diese steht schräg gegenüber ihres bisherigen Standorts. Der Spielmannszug, der den Fasnachtsumzug traditionell anführt, hat dann schon mit Marschrichtung Alt-Weil Aufstellung genommen. Vier Moderatoren kommentieren das Geschehen entlang der Strecke: am Berliner Platz, am Läublinplatz, am Alten Rathaus und kurz vor dem Lindenplatz. Einer der Sprecher sei zum ersten Mal dabei, verrät Kiesewetter.

Entlang der Umzugsstrecke besteht Halteverbot. Die Organisatoren bitten darum, sein Auto auch in den umliegenden Straßen nicht im Parkverbot abzustellen, über das dort schon frühzeitig informiert wurde. Parkmöglichkeiten gibt es am Dreiländergarten und am Kaufring, am Kant-Gymnasium, am Hieber-Markt, am Friedhof und an der Karl-Tschamber-Schule.