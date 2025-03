Die Fasnacht sei ohne größere Zwischenfälle verlaufen, teilt Stadtsprecher Mirko Bähr auf Nachfrage mit. „Wir werden uns, wie in der Vergangenheit bereits üblich, aber auch noch mit dem Veranstalter und den beteiligten Organisationen austauschen, wo für die nächsten Jahre Anpassungen notwendig erscheinen.“ Rund 40 Mitarbeitende des Betriebshof waren am Sonntag von 17 bis 22 Uhr im Einsatz, um die Straßen zu reinigen. Am Ende kamen rund zehn Tonnen Müll nach dem Buurefasnachts-Wochenende zusammen. „Aufgrund der neuen Umzugsstrecke ergaben sich natürlich auch andere Abläufe in Sachen Reinigung“, sagt Bähr. Mühsam, teilweise auch nicht ungefährlich, sei das Verhalten von einigen Fahrzeuglenkern gewesen, die noch während der Reinigungsmaßnahmen die Absperrgitter zur Seite gerückt hätten. Das Kulturamt der Stadt bringe sich übrigens in hohem Maße ein: Es übernimmt unter anderem sämtliche anfallende Betriebshofrechnungen und richtet den Empfang vor dem Umzug aus, heißt es.