Buurefasnacht: Schnitzelbangg-Singen: Lokale stehen fest

Neue Lokale mit dabei

Am Buurefasnachts-Fridig, 7. März: im Piccolo Paradiso FV Haltingen (Tel. 21 84), im Badischen Hof (Tel. 6 98 28), im Gasthaus „Hirschen“ (510 64 16), im Restaurant „Vogtskeller“ (Tel. 6 20 48), in der „Chläbi“ Altwil (167 11 44), im Restaurant „Josefstüble“ (Tel. 7 30 89) und Ott’s Leopoldshöhe (Tel. 980 61 90) sowie am Buurefasnachts-Samschdig, 8. März: beim Kleintierzuchtvereins C 201 im Sohleck (Tel. 0173 324 11 06), im Gasthaus „Johann“ (ehemals „Hebelhof“, Tel. 7 13 26), in der „Chläbi“ Altwil (Tel. 167 11 44), im Restaurant „Josefstüble“ (Tel. 7 30 89), in Ott’s Leopoldshöhe (Tel.980 61 90), im Gasthaus „Schwanen“ (Tel. 9 78 60) und im Stadtcafé am Rathausplatz (Tel. 7 12 64).