Buurefasnacht Weil am Rhein: Die neue Route macht sich gut

Weit angereist: Gäste aus Rheinsheim Foto: Beatrice Ehrlich

Die leeren Taschen, welche die vielen Kinder den Narren hinhalten, füllen sich in Windeseile. Hier und da gibt es aber auch einen schwarzen Strich auf die Nase oder eine Faust voller Konfetti in den Hemdausschnitt.

Es gab Süßigkeiten und Konfetti Foto: Beatrice Ehrlich

Die Sonne strahlt frühlingshaft vom Himmel, als die ersten Cliquen am Läublinpark in die Hinterdorfstraße einbiegen. Auch dort haben sich viele Menschen an den Straßenrändern aufgestellt. Viele haben sich als Gruppe kostümiert, manche gleich auch einen Tisch und Stühle an den Straßenrand gestellt, wo in den immer wieder auftretenden „Umzugspausen“ fröhlich gezecht und geschmaust wird.

In den Umzugspausen wird es richtig still

Etwas ruhiger geht es weiter hinten in Alt-Weil zu. Bis hierher haben es die Schlachtenbummler nicht geschafft, die Straßen gehören ganz den Bewohnern.

Altweiler Anwohner im Gruppen-Look Foto: Beatrice Ehrlich

Hin und wieder bleibt Zeit für ein kleines Gespräch oder ein Gruppenfoto mit Kostümierten. In den Umzugspausen wird es hier sogar richtig still.

Farbenfrohes Spektakel am Lindenplatz Foto: Beatrice Ehrlich

Das ändert sich, als der Zug sich dem Lindenplatz nähert, traditionell Dreh- und Angelpunkt der Weiler Fasnacht. Hier steht der Narrenbau, hier haben es sich Alt-Weiler und Gäste an einem eigens aufgestellten Tisch bequem gemacht, wo während des gesamten Umzugs Häppchen und Getränke angeboten werden.

Essen und Trinken gibt es an vielen Ständen

Essen und Trinken gibt es aber auch für die anderen Besucher, an zahlreichen Verpflegungsständen entlang der Strecke. Doch kaum jemandem scheint der Sinn nach Würstchen oder Waffeln zu stehen.

Narren in vielen Farben gab es beim Buurefasnachtsumzug zu bestaunen. Foto: Beatrice Ehrlich

Kinder, aber auch Erwachsene sind erpicht auf Süßigkeiten und andere Zuwendungen, etwa Blumen oder Orangen, die von den Wagen aus verteilt werden. Und wer nicht aufpasst, dem kann es passieren, dass ihm unverhofft eine Zwiebel um die Ohren fliegt.