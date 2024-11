Buurefasnacht Weil am Rhein: Fasnachtsumzug ändert die Richtung

Bisher musste für den Buurefasnachtsumzug die Hauptstraße bis hinunter zum Rathaus gesperrt werden. Foto: Beatrice Ehrlich

Der Stadtverwaltung sei das neue Konzept bereits kurz nach dem traditionellen Abschluss der vergangenen Buurefasnacht mit dem Fasnachtsfüür auf dem Tüllinger vorgestellt worden. Es habe dort Anklang gefunden, berichtet Kiesewetter. So setzen er und seine Mitstreiter die Planungen fort, die nun in dem neuen Streckenverlauf und dem neuen Standort für das Guggenmonsterkonzert mündeten.

Guggenmonsterkonzert künftig mitten auf der Hauptstraße

Das Guggenmonsterkonzert am Samstag, 8. März, wird im Jahr 2025 auf der Hauptstraße zwischen den Kreuzungen Margeritenstraße/Danziger Straße und Königsberger Straße/Reblistraße und auf den Sandstreifen neben dem Berliner Platz stattfinden.

Die Guggen werden ins Zentrum gerückt: Sie bekommen für ihr Monsterkonzert einen neuen Platz. Foto: Beatrice Ehrlich

Die Guggen starten, auch dies ist neu, um 15 Uhr, mit ihren Auftritten. Zusätzlich gibt es ein breites kulinarisches Angebot durch Weiler Fasnachtscliquen, Vereine und gewerbliche Anbieter.

Neue Startzeit für Guggenmonsterkonzert und Kinderumzug

Der Kinderumzug, ebenfalls am Samstag, 8. März, wird wie in den vergangenen Jahren traditionell beim Guggenmonsterkonzert enden, so der Plan. Wegen der Verlegung des Guggenmonsterkonzerts auf die Hauptstraße und den Sandstreifen beim Berliner Platz wurde auch die Strecke für den Kinderumzug angepasst. Die Kinderfasnacht wird wie bisher im katholischen Gemeindehaus St. Peter und Paul stattfinden. Sie wird 2025 bereits um 12.30 Uhr beginnen, der anschließende Kinderumzug startet dann um 14.30 Uhr.

In die Neukonzeption haben die Organisatoren von der IG Straßenfasnacht viel Arbeit gesteckt. Sie freuen sich nun auf die gelungene Umsetzung. Foto: Beatrice Ehrlich

„Wir haben bereits viele Stunden Arbeit in die Neuplanung der veränderten Veranstaltungen wie auch in die unveränderten Veranstaltungen gesteckt. Es liegen auch noch einige Arbeitsstunden vor uns“, hält Andreas Kiesewetter Rück- und Vorausschau zugleich. „Wir freuen uns schon jetzt riesig unseren Gästen und dem Publikum unsere neu geplanten Veranstaltungen in der kommenden Fasnachtskampagne präsentieren zu können.“

Narrenfahrplan 2025 der IG Weiler Strassenfasnacht in Weil am Rhein

22. Februar:

15 Uhr, Lindenplatz, Narrenbaumsetzen

6. März:

18.15 Uhr, Ortskern Haltingen, Hemdglunkiumzug Haltingen; 19.15 Uhr, Innenstadt Weil, Hemdglunkiumzug Weil

8. März:

12.30 Uhr, St. Peter und Paul, Kinderfasnacht; 14.30 Uhr, ab St. Peter und Paul, Kinderumzug; 15 Uhr, Berliner Platz, Guggenmonsterkonzert; 18 Uhr, Lindenplatz, Narrefescht

9. März:

13.30 Uhr, Innenstadt, Großer Buurefasnachtsumzug

15. März:

18.30 Uhr Lindenplatz Fasnachtsfüür mit Umzug