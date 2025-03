Buurefasnachts-Rückblick: „Wir wollen die Gruppen nicht antreiben“

Fuchs zeigt sich offen für Änderungen, wenn solche nötig sein sollten, etwa bei den Zunftabenden, von denen dieses Jahr nur zwei wirklich ausverkauft gewesen seien. Die Besucherzahlen hätten sich zwar in den drei vergangenen Jahren stabil gehalten, sie fänden aber nicht mehr zur Größenordnung vor Corona zurück, sagt er wehmütig. „Unsere Besucher werden älter, jüngere rücken nicht im gleichen Maße nach.“

Beim Nachtreffen mit den Zunftmeistern werde man nun einen Kassensturz machen und sehen, ob an manchen Stellschrauben gedreht werden müsse, kündigt er an. Die Saalfasnacht finanziert sich über Einnahmen durch Eintrittskarten sowie Werbung im digitalen Programmheft.

Neuer Standort hat sich bewährt

Überzeugt ist Fuchs von den Veränderungen bei der Straßenfasnacht: Das Gugge-Monsterkonzert habe am neuen Standort beim Berliner Platz deutlich mehr Flair gehabt, lobt er. Die räumliche Nähe zu Alt-Weil sei ein Vorteil. So könne man besser zwischen den Fasnachts-Locations hin- und herpendeln.

Manche sind gemächlicher unterwegs

Dass es im Buurefasnachtsumzug laut Aussagen von Zuschauern am Lindenplatz, also fast schon an dessen Ende, zwei Mal größere Lücken gegeben habe, habe er an seinem Standort, direkt hinter dem Start, nicht mitbekommen. Es sei aber so: Manche Cliquen – Hexen beispielsweise – würden an prägnanten Stellen gerne Kunststücke, etwa Pyramiden, vorführen. Man könne nicht vermeiden, dass sich der Umzug dann etwas verzögere. Auch die Musikgruppen seien meist ein bisschen gemächlicher unterwegs. Andere Umzugsteilnehmer würden einfach die ausgiebige Interaktion mit dem Publikum am Straßenrand genießen. „Wir wollen die Gruppen nicht antreiben“, hält Fuchs fest.