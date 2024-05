Berichten zufolge steckte Coppola 120 Millionen Euro in den Film, den er selbst finanziert hat. Ein Wagnis - vor allem angesichts der Tatsache, dass eine erste Vorführung unter Branchen-Größen für Irritationen sorgte, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Das Werk sei zu experimentell, ausufernd oder verwirrend, zitierte das Magazin Zuschauer. Doch das mögen manche auch über Coppolas Film "Apocalypse Now" gesagt haben, bevor der Film vor 45 Jahren in Cannes Premiere feierte, die Goldene Palme gewann und zu einem Kult-Werk wurde.

Stars im Wettbewerb

Wer die Goldene Palme gewinnt, entscheidet dieses Jahr eine Jury unter dem Vorsitz von "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig. "Megalopolis" ist einer der 22 Beiträge im Wettbewerb. Dieser hat viele weitere Highlights zu bieten. In "Bird", dem neuen Film von Andrea Arnold, ist der deutsche Shooting-Star Franz Rogowski an der Seite von Barry Keoghan ("Saltburn") zu sehen. Der Film spielt in Kent im Süden Englands und erzählt von einer Familie am Rande der Gesellschaft.

Diane Kruger ist in "The Shrouds", David Cronenbergs neuem Horror-Film, an der Seite von Vincent Kassel dabei. Auch Paul Schrader zeigt seinen neuen Film, die Literaturverfilmung "Oh Canada". Dafür konnte er Uma Thurman und Richard Gere gewinnen, die 1992 schon im Film "Eiskalte Leidenschaft" zusammen zu sehen waren.