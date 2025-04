C69 Haltingen: Kleintierzucht: Viel Verantwortung und viel Freude

Der 64-Jährige ist in Kandern aufgewachsen. „Wir hatten ganz viele Kaninchen“, erzählt er. Die Großeltern lebten in Haltingen – wie er selbst seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten. 1967 trat er als Jungzüchter in den Verein ein. Sein Vater war auch Preisrichter, sein Bruder ist es noch. Über letzteren kam Frank Scherr auch auf die Rasse, die er gezüchtet hat: Blaue Holicer.

Als 17-JährigerLandesmeister geworden

Die Rasse stamme ursprünglich aus Tschechien. Seine ersten Zuchttiere holte er in der Nähe von Augsburg. „Am Anfang bekam man kaum welche“, erinnert er sich. Scherr wurde dann mit 17 Jahren Landesmeister. Bei solchen Schauen bewerten Preisrichter die Tiere: Gewicht, Körperform, Typ und Bau, Fellhaar, Kopf und Ohren, Deckfarbe und Gleichmäßigkeit, Unterfarbe sowie Pflegezustand finden sich in der Bewertungsskala. Bei letzterem werde zum Beispiel überprüft, ob die Kaninchen sauber, ihre Krallen geschnitten und ihre Zähne in Ordnung sind. Jeder Züchter müsse ein Zuchtbuch führen.