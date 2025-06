Campingplatz Bad Bellingen: Immer mehr Familien gehen campen

„Wir waren schon vor Corona immer gut ausgelastet“, unterstreicht Böttle. Vor allem in der Hauptsaison sei man immer schon ausgebucht gewesen. Das Plus bei den Übernachtungszahlen in Bamlach führt er unter anderem darauf zurück, das vermehrt Familien campen. Ein oder zwei Personen mehr würden schon bei den Übernachtungszahlen durchschlagen. Hinzu komme, dass vermehrt Urlauber auch in der Nebensaison in Bamlach halt machten.