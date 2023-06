Campus Abrissbagger nagt an FES-Halle

Mit üblen Überraschungen unterm Stichwort Altlasten muss dabei kaum mehr gerechnet werden. „Bevor überhaupt mit dem Abbruch gestartet wurde, wurde ein Schadstoffgutachten erstellt, so dass die Arbeiten passend ausgeschrieben werden konnten.“ Insgesamt sieben Unternehmen hatten sich um die Arbeiten beworben. Das Rennen machte die Firma Libare Rückbau GmbH aus Winterlingen – „und wir sind bisher sehr zufrieden mit deren Arbeit“, sagt die Fachfrau aus dem Rathaus. Geplante Kosten für den Abbruch: 320 000 Euro.

Begonnen hat der Abriss am 28. April – beinahe auf den Tag genau 42 Jahre nach der Einweihungsfeier, die am 29. April 1971 über die Bühne ging, mit Keulen- und Seilgymnastik, Gesangseinlagen und Ansprachen. Die Mischung der Akteure war sinnbildlich dafür, dass die Halle von Beginn an für Schule und Vereine gedacht war. Passend in diesem Zusammenhang, dass auch ein Handballspiel auf dem Eröffnungsprogramm stand – bis heute eines der sportiven Events, die an dem Standort regelmäßig stattfinden; mittlerweile in der neuen Halle. Tatsächlich ist auch ein größerer Teil des bisherigen Sportinventars mit umgezogen: Turnböcke, Minitrampolins, Sprungbretter und Barren zum Beispiel, Korbballständer, Turnmatten und die zugehörigen -wagen . Daneben wurde für die neue Halle neues Gerät für etwa 45 000 Euro angeschafft.

Einblick in die Hallenruine Foto: Anja Bertsch

Fertigbauhalle aus der Massenproduktion

Ein eigens für die hiesigen Verhältnisse entworfenes und auf den Bedarf angepasstes Einzelstück wie die neue Halle im übrigen war das damalige Bauwerk nicht: „Das war eine für diese Zeit typische Betonfertigteilhalle. Vom Hersteller – der Firma Dyckerhoff & Widmann – gibt es sicher mehrere hundert Hallen in Deutschland“, weiß Suckut nach einem Blick ins Archiv.

Viel Raum für Neues

Zwei Monate nach Beginn der Arbeiten ist der Abriss weit fortgeschritten: „Der Abbruch steht vor dem Finale. Wir wollen im Juli fertig sein“, erklärt Simone Suckut. Und dann? An Stelle der alten Halle sollen das Juz und der neue Schulhof ihren Platz finden, mit viel Grün, mit Freifläche und Sitzgelegenheiten – und mit einem Überbleibsel der alten Halle: Ein Teil der Fassade in Richtung Roggenbachstraße bleibt stehen, um als Stützmauer den Niveauunterschied auf dem Gelände zu stabilisieren.