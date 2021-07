In dem Film spielt er einen Vater aus den USA, der die Unschuld seiner in Marseille inhaftierten Tochter beweisen will.

"Alle Eltern können verstehen, dass man so einige Grenzen überschreitet, um seinen Kindern zu helfen", sagte Oscar-Preisträger Damon ("Jason Bourne", "Good Will Hunting"), der selbst drei Töchter hat. Es sei einfach, sich in die Rolle dieses Vaters einzufühlen, wenn man Kinder habe. Auch Gefühle wie Schuld und Scham könne man als Vater oder Mutter gut nachempfinden.