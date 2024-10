Glücksbringer im Gepäck

Samu beschreibt es so: „Ich habe von meinen Eltern den gehäkelten Glücksbringer, die ’positive Kartoffel’, bekommen. Die hatte ich dabei. Am Anfang, als ich beim Casting in Weil am Rhein war, war es reiner Spaß. Dann kam ich weiter, ich freute mich so. “ Samu ist voller Freude auf fünf Tage Dubai Ende dieses Monats, wohin ihn seine Mutter begleitet. Neben Spaß und neuen Eindrücken gibt es für die jungen Sieger ein Fotoshooting, auch wird ein Werbespot gedreht. denn: Lesen macht glücklich.