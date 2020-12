Castingshow Nick Ferretti ist "Das Supertalent"

"Ich bin dankbar, eine zweite Chance bekommen zu haben, in Deutschland zu zeigen, was ich kann. Ich bin Dieter dankbar, was für ein unglaublicher Mann. Und Danke, Deutschland!", zitierte RTL am Sonntagmorgen den Sänger, der mit seiner Gitarre und dem Lied "All Of Me" von John Legend überzeugte.

Chefjuror Dieter Bohlen (66) sagte: "Er berührt mich so stark. Er hat das Zeug dazu, ein internationaler Star zu werden." Ferrettis Gewinnsumme sind 50.000 Euro.