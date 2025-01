CDU/CSU Söder: Sollten Richtungswechsel mehr in Mittelpunkt stellen

Es werde in den nächsten Wochen wichtig sein, in der Bevölkerung glaubwürdig klarzustellen, dass es mit der Union tatsächlich einen Richtungswechsel geben werde, sagte Söder. "Dann kommt auch noch ein anderer Sprung", sagte er auf die Frage, welche Empfehlung er Merz geben würde, damit die Zustimmung steige. Die Union stagniert in den Umfragen seit Monaten bei gut 30 Prozent.

Dies gelte auch für das Thema Migration, sagte Söder. In den nächsten Wochen komme es nicht darauf an, "einen netten Sympathiepunkt" zu machen, ergänzte er. Vielmehr müsse die Glaubwürdigkeit auch im Zusammenhang mit einer härteren Migrationspolitik noch stärker herausgestellt werden, "von uns gemeinsam". Dies gelte gerade vor dem Hintergrund des erbitterten Streits zwischen der damaligen CDU-Kanzlerin Angela Merkel und der CSU um die Migrationspolitik in den Jahren 2015 und danach. Merz sei damals nicht dabei gewesen. Dies sei nun "der Glaubwürdigkeitspunkt für Merz", sagte Söder.