CDU im Kreis Lörrach: Ex-CDU-Chef Jürgen Rausch gegen raue Tonlage – Neuer Chef mit klaren Zielen

Das Wirken von Jürgen Rausch, der seit 2018 an der Spitze des CDU-Kreisverbands stand, wurde gewürdigt. „Ich bin überzeugt, dass es wieder bergauf mit dieser Partei geht“, sagte der Ex-Vorsitzende zugleich. Trotz schwieriger Momente sei man standhaft geblieben. Das Zusammenspiel mit dem Vorstand sei immer gut gewesen. Zwei Kommunalwahlen, eine Landtags- und eine Bundestagswahl sowie drei Parteivorsitzende auf Bundesebene fielen in seine Amtszeit. Der Ton sei rauer geworden, das sei zu spüren. „Das können wir nicht gebrauchen“, betonte Rausch mit dem Hinweis auf das C für Christlich und das D für Demokratie im Namen der CDU.