Bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbands hat es einen personellen Wechsel gegeben. Eckhart Hanser – bisher in Doppelfunktion sowohl Vorsitzender der Karsauer Christdemokraten als auch des Rheinfelder Stadtverbands – will sich künftig auf Letzteres konzentrieren. Deshalb wählten die Karsauer Klaus Müller zum neuen Vorsitzenden. Ihn vertritt künftig Simone Zumkeller. Hanser stand mehr als 14 Jahre hinweg an der Spitze des Ortsverbands der CDU in Karsau.