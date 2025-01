CDU Steinen: „Deutschland nach vorne bringen“

Er lobte in seiner Ansprache zugleich auch die Geschlossenheit der CDU-Fraktion im Gemeinderat, aus der sich immer viele Räte zu Wort meldeten. Bei den anderen Fraktionen würden einzelne Personen herausstechen.

Vertrauen der Landwirte zurückgewinnen

Gudrun Roser ist gespannt, wie das Rufbus-System in Schopfheim ankommt. Sie erinnerte an die Änderungen bei den Recyclinghöfen. Stefan Glaser kündigte an, das Vertrauen der Landwirte zurückgewinnen zu wollen. Sie hatten im Januar 2024 gegen die schrittweise Streichung der Subventionen für Agrar-Diesel protestiert.

Bundestagskandidat übt Kritik

Der 34-Jährige sprach sich für ein Ende der Kriege in der Ukraine und in Israel aus und plädierte für die Abschiebung von Asylbewerbern, die Straftaten begangen haben. „Gewalt in Deutschland ist jung, männlich und migrantisch“, sagte Glaser. Er kündigte an, nicht bei der Landtagswahl 2026 antreten zu wollen, falls er nicht in den Bundestag gewählt werde.