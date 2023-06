Rhein: K-Frage steht jetzt nicht an

Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) sieht die Zeit für eine Klärung der K-Frage ebenfalls noch nicht gekommen. "Die Frage steht jetzt nicht an. Wir werden das zu gebotener Zeit gemeinsam entscheiden", sagte der 51-jährige Ministerpräsident "Zeit Online". "Natürlich entscheiden alle unsere Landesverbände mit: Jeder CDU-Ministerpräsident ist qua Amt Mitglied im Parteipräsidium", ergänzte Rhein.

Auf die Frage, ob Merz der natürliche Kanzlerkandidat sei, antwortete Hessens Regierungschef: "Das werden wir in aller Ruhe besprechen, wenn die Zeit reif dafür ist." Rhein führte aus: "Der Bundesvorsitzende hat eine außergewöhnlich starke Stellung in der CDU, also wird er auch eine außergewöhnlich große Rolle bei der Entscheidung spielen." Mit Blick auf seinen Amtskollegen Wüst sagte Rhein: "Ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen. Aber auch andere in der CDU haben sicher ein Interesse an der Kanzlerkandidatur."