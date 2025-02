Chaibeloch Lärtschi aus Schönenberg: Frisch herausgeputzt in die Saison

Schottenrock, Sträflingskleidung, Frack mit Zylinder: Die Chaibeloch Lärtschi haben in den 43 Jahren ihres Bestehens schon einiges getragen – nun haben die Guggenmusiker ein neues Outfit bekommen. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem neuen Kostüm“, sagt der Vorsitzende Christian Held im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das Ergebnis hat alle im Verein überzeugt und wir geben darin ein tolles Bild ab.“ Zu sehen sind die verschiedenen Kostüme auch in einem Instagram-Video, das die Musiker online gestellt haben. Die Mitglieder fühlten sich wohl, meint der Chef – nicht nur in der neuen Kleidung, sondern überhaupt im Verein.