Champions League AC Mailand nach Champions-League-Aus: Frust & "Erfahrungen"

"Das sind alles Erfahrungen"

Akteure wie etwa Sturmhoffnung Rafael Leão, der deutsche Abwehrspieler Malick Thiaw oder Mittelfeldakteur Sandro Tonali sind jeweils erst Anfang 20. "Das sind alles Erfahrungen", räumte Maldini in einem TV-Interview ein. "Es war schon eine große Sache, ins Halbfinale gekommen zu sein."

Nachdem der AC im vorigen Jahr überraschend Meister geworden war, hätte ihm in dieser Saison niemand den Vorstoß in die Vorschlussrunde der europäischen Königsklasse zugetraut. In der Liga aber patzte Milan zuletzt mehrmals. "Wir sind nicht dafür ausgestattet, in zwei Wettbewerben zu bestehen", sagte er.

Nun müsse alles versucht werden, zumindest unter die besten Vier in der Serie A zu kommen, um nächstes Jahr wieder in der Champions League spielen zu können. Aktuell sind die Mailänder Fünfter in der Liga. "Wir müssen die Enttäuschung überwinden", forderte Coach Pioli im Hinblick auf den Schlussspurt in der Meisterschaft.