Champions League AC Milan will ins Halbfinale - Pioli: "Können wir träumen?"

"Ich denke, dass nichts unmöglich ist. Unser Ziel ist es, in Europa unter die besten vier Teams zu kommen", sagte Trainer Stefano Pioli nach dem 0:0 im Achtelfinal-Rückspiel bei Tottenham Hotspur. Das torlose Unentschieden reichte den Italienern, weil sie das Hinspiel 1:0 gewonnen hatten.

Erstmals seit 2012, als Milan in der Runde der besten acht Teams am FC Barcelona gescheitert war, ist der frühere Gigant damit zurück in Europas Fußball-Elite. "Wir haben nie aufgegeben. Wir haben es verdient, das durchzuziehen", sagte Pioli nach einem zähen Spiel in London. "Können wir jetzt träumen? Schritt für Schritt vielleicht."