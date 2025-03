"Wir haben nicht unser bestes Spiel gezeigt. Es war ein bisschen unsauber. Es war schwierig, Torchancen zu kreieren. Das nächste Spiel ist umso wichtiger, dann holen wir es halt bei denen zu Hause. Es geht weiter", sagte Karim Adeyemi bei Amazon Prime.

Adeyemi (22. Minute) hatte die vor der Pause spielbestimmenden Dortmunder in Führung geschossen. Nach der Pause traf Hakon Haraldsson (68.) für die nun stärkeren Gäste zum Ausgleich. Das Rückspiel in Nordfrankreich findet am kommenden Mittwoch statt. Sollte Dortmund das Weiterkommen schaffen, könnte es in der Runde der letzten Acht zum Duell mit dem FC Barcelona und Trainer Hansi Flick kommen.