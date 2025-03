Champions League Aufholjagd ohne Wirtz? Bayer hofft auf Bayern-Schreck Alonso

Schwierigste Phase für Alonso bei Meister Bayer

"Wir wissen, dass die Chance zum Weiterkommen immer noch besteht", sagt Abwehrchef Jonathan Tah. "Es ist eine riesige Herausforderung, das ist uns bewusst. Aber wir wissen, wie die letzten Spiele gegen die Bayern waren und dass wir die Möglichkeit haben, sie vor Probleme zu stellen."

Sechsmal hat Leverkusen unter Alonso gegen den Rekordmeister nicht verloren. Dann kam das Hinspiel. Für den baskischen Coach war es der erste große Knacks in seiner bisher so erfolgreichen Bayer-Zeit. Alonso hatte sich verzockt, musste sich Kritik an seiner Aufstellung gefallen lassen. Am Samstag folgte in der Bundesliga dann auch noch das 0:2 gegen Werder Bremen. Doch wenn einer weiß, wie man einen praktisch uneinholbaren Rückstand aufholt, dann Alonso. Im Jahr 2005 lag er mit dem FC Liverpool im Endspiel zur Pause 0:3 zurück, jubelte dann aber nach dem Elfmeterkrimi mit dem Henkelpott.

"Wir sind es nicht gewohnt, zweimal nacheinander zu verlieren. Jetzt müssen wir wiederkommen", sagt Alonso. Gelingt das gegen die Bayern, würde sein Legenden-Status am Rhein die nächste Stufe erreichen. Bisher gelang es in der Königsklasse nur vier Teams nach einem Rückstand von drei Toren oder mehr noch in die nächste Runde einzuziehen: dem FC Liverpool, der AS Rom, dem FC Barcelona und Deportivo La Coruña.