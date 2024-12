Champions League Bayern auf Kurs: 5:1 bei Schachtar auf Schalke

"Es muss unser Anspruch sein, im Saisonfinale der Champions League im eigenen Stadion dabei zu sein. Dieses Mal nennen wir es nicht Finale dahoam, dieses Mal nennen wir es Titel dahoam", hatte Dreesen auf der Mitgliederversammlung am Sonntag gesagt. 2012 hatten die Bayern das Endspiel daheim auf traumatische Art und Weise gegen den FC Chelsea verloren.

172 Tage vor dem Champions-League-Endspiel in der Allianz Arena benötigten die Bayern auf Schalke viel Geduld, um in die Spur zu kommen. Ohne etliche verletzte Stars wie Tormaschine Harry Kane, Dribbler Kingsley Coman oder Nationalspieler Serge Gnabry fehlte in der Offensive zunächst etwas Durchschlagskraft. Der ukrainische Meister verteidigte gegen die ersatzgeschwächten Bayern fleißig und geschickt - und wäre beinahe aus dem Nichts sogar wieder in Führung gegangen.

Kevin war nach einem guten Umschaltmoment Donezks durch und bediente Jungstar Georgi Sudakow, der aber knapp verpasste (44.). Nach diesem Schockmoment schlugen die Bayern im Gegenzug zu. Zauberfuß Musiala bediente Müller mit viel Übersicht und der Routinier schob zu seinem ersten Champions-League-Tor in dieser Saison ein. Zugleich traf der 35-Jährige überhaupt erstmals seit drei Monaten wieder.

In der zweiten Halbzeit machen die Bayern alles klar

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Bayern feldüberlegen, agierten in der Offensive indes auch oft zu umständlich. Musiala erzielte nach gut einer Stunde das vermeintliche 3:1. Der Treffer wurde wegen eines vermeintlichen Fouls zuvor aber nicht anerkannt - klare Fehlentscheidung des türkischen Referees Halil Meler. Kurz darauf war das Spiel dann aber entschieden. Olise verwandelte einen Elfmeter, nachdem Alaa Ghram den eingewechselten Sacha Boey im Strafraum getroffen hatte. Musiala machte dann alles klar.