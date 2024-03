Champions League Bayern beschwören "Wendepunkt" - Tuchels Opfer als Signal

"Ein bisschen Schwund ist immer. Profisport ist immer auf enge Kante genäht. Nur mit Früchtetee machen wir es nicht", scherzte Müller, der nach seinem 149. Champions-League-Spiel auch die Hoffnung auf die Meisterschale nicht aufgegeben hat. "Wir wollen dem Fußballgott schon noch mal eine Chance geben, dass er die Klischees beibehalten kann. Es sieht aktuell nicht nach Vizekusen aus, aber wir wollen dran bleiben."

Eberl wirbt für "kleine Schritte"

Der neue Sportvorstand Max Eberl verwies bei seinem Null-auf-Hundert-Start gerne auf die verbesserte Stimmung nach dem finanziell lukrativen und allein mit 10,6 Millionen Euro UEFA-Prämie entlohnten Weiterkommen. "In der Champions League haben wir jetzt die erste Jagd gewonnen", sagte Eberl, der für eine Strategie "der kleinen Schritte" warb. "Ich kenne die. Bayern kennt sie nicht, da geht es immer mit großen Schritten voran." Im Kampf gegen die erste titellose Münchner Saison seit 2012 soll nach der Ansicht des langjährigen Gladbacher Managers aber genau das helfen.

"Wir haben uns ein bisschen das Selbstverständnis vom Fußballspielen zurück erarbeitet", sagte Manuel Neuer. Der Kapitän jubelte nach dem Schlusspfiff besonders ausgiebig - was mutmaßlich nicht am eingestellten Zu-Null-Rekord von Real-Legende Iker Casillas, sondern am erneuerten Glauben an ein Happy End mit Henkelpott lag. "Es ist wichtig, den Gegnern, die auf uns treffen werden, zu zeigen, dass es nicht leicht sein wird, gegen uns zu spielen", schickte Neuer ein paar Grüße an die europäische Konkurrenz.

Roms Trainer: Das ist halt der FC Bayern

Zwar schien die spezielle Königsklassen-Kulisse die zuletzt arg schwächelnden Bayern zu inspirieren und zur besten Leistung des Jahres zu beflügeln. Doch ultradefensive und offensiv harmlose Italiener waren nach deren 1:0-Erfolg im Hinspiel auch nicht der schwierigste Gegner für das wieder bayern-like agierende Tuchel-Ensemble. "Bayern München ist aufgetreten, wie Bayern München einfach ist. Auch wenn es in der Bundesliga nicht so läuft, in der Champions League ziehen sie alles raus", fasste Roms Trainer Maurizio Sarri das zusammen, was auch als Motto für das Münchner Saison-Finish taugen könnte.