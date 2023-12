Champions League Bayern will in Manchester "anderes Gesicht" zeigen

"Es geht darum, am Dienstag ein anderes Gesicht zu zeigen", sagte Nationalspieler Leon Goretzka im ZDF. Nach der Pleite bei Eintracht Frankfurt sind die Münchner am Dienstag in der Königsklasse bei Manchester United zu Gast. Während die Bayern schon als Gruppensieger und Achtelfinalist feststehen, droht dem englischen Rekordmeister ein Aus in der Gruppenphase.

Frust saß tief

Der Frust bei den Münchnern saß nach der Bundesliga-Packung vom Wochenende tief. "Das ist das Schöne im Fußball, dass es am Dienstag schon weitergeht, um eine Reaktion zu zeigen auf das Spiel", sagte Goretzka. Gerade gegen einen solchen Gegner. "Das sind ganz große Spiele, geschichtsträchtige Duelle. Da wollen wir gleich zeigen, dass es ein Ausrutscher war", sagte Goretzka. Manchester missglückte die Generalprobe auf das klangvolle Bayern-Spiel durch das 0:3 gegen AFC Bournemouth ebenfalls.