Ein Reflex wie nach den drei zweiten Plätzen 2012, dem der damals nicht gefeuerte Jupp Heynckes das triumphale Triple-Jahr 2013 folgen ließ? Dafür müssen die Bayern-Bosse um Sportvorstand Max Eberl nach etlichen Trainer-Absagen als Erstes einen Nachfolger für Tuchel präsentieren. Der Kader benötigt frische Impulse und "Mia-san-mia"-Fußball.

Dreesen haderte wie Tuchel, Neuer oder auch Eberl damit, "den großen Traum, eine außergewöhnlich gute Champions League-Saison nicht mit dem deutschen Finale in Wembley krönen zu können". Dortmund gegen Real lautet der Kampf um den Titelgewinn. "Es wird sicherlich ein spannendes Spiel", sagte Dreesen mit Leidensmiene.

Im Tollhaus Bernabéu hatten die Bayern bis zur unseligen 88. Minute vielen Widerständen standgehalten. Alle vier aufgebotenen Offensivkräfte - Gnabry (nächste Muskelverletzung), Sané, Musiala und Torjäger Harry Kane, bei dem der Rücken zumachte, musste Tuchel auswechseln. Und dann war da auch noch ein Abseitspfiff, der die Münchner kollektiv empörte. Das 2:2 von Matthijs de Ligt in der 13. Minute der Nachspielzeit zählte nicht.

Tuchels Schiri-Schelte: "Nicht der Moment für Entschuldigungen"

Tuchel konnte seine Wut auf das Schiedsrichtergespann um Szymon Marciniak kaum zügeln im Pressesaal. Der 43 Jahre alte Pole hatte zu früh gepfiffen, als der Ball in Reals Strafraum flog und der Assistent an der Seitenlinie die Fahne hochriss. So konnte nach de Ligts Schuss ins Tor die Szene nicht mehr per Videobeweis überprüft werden. Marciniak entschuldigte sich nach dem Schlusspfiff bei den Bayern, wie de Ligt aufgebracht berichtete.

"Natürlich nehmen wir die Entschuldigung als Sportsmänner an", sagte Tuchel: "Aber es ist ein Halbfinale. Es ist nicht der Moment für Entschuldigungen, ehrlich nicht." Dann redete sich der um ein Bayern-Happy-End gebrachte Coach in Rage. "Alle müssen ans Limit. Alle müssen leiden. Alle müssen fehlerfrei spielen. Da müssen halt die Schiedsrichter auf diesem Niveau das auch tun", sagte er mit fast überschlagender Stimme.

Bei jedem seiner Zornessätze haute er mit der Hand aufs Podium. "Das hilft halt nicht, wenn du nachher Entschuldigung sagst. Wenn du nicht liefern kannst, hilft das nicht", schimpfte Tuchel über den renommierten Spielleiter des WM-Endspiels 2022.

"Von 10.000 Mal hält Manu den Ball 10.000 Mal"

Der große Verlierer des Abends war aber Manuel Neuer mit seinem Fehler vor dem 0:1. Den Schuss von Real-Angreifer Vinicius Junior schätzte er falsch ein und ließ ihn nach vorn auf Torschütze Joselu abprallen. "Von 10.000 Mal hält Manu den Ball 10.000 Mal. Das ist das 10 001. Mal", meinte Tuchel. Er fühlte mit dem 38 Jahre alten Nationaltorhüter, der sich nach seinem Beinbruch bei einem Skiunfall nach der WM 2022 nach einer monatelangen Reha ins Tor zurückgekämpft hatte. Er war bis zum 1:1 Reals Albtraum an diesem Abend.

"Das ist ausgeschlossen, dass Manu einen Fehler macht. Und er macht ihn ausgerechnet heute nach dem Weltklassespiel. Das ist so was von bitter", sagte Tuchel. "Denn wenn es irgendjemanden gibt, der das nicht verdient hat, dann ist es Manu. Wir wissen, wo er herkommt. Wir wissen, was er geschuftet hat, was er getan hat dafür. Niemand wird mit dem Finger auf ihn zeigen. Er ist der Unglücklichste von allen."

In der Tat. "Wir waren mit einem Schritt schon im Finale", stöhnte Neuer. Der 38-Jährige aber ist stark im Kopf. Prognose: Neuer wird eine bärenstarke Heim-EM spielen wollen.