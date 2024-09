Champions-League-Bestmarke Kane kommt bei Rekord-Show ins Grübeln - "Fuß auf Gaspedal"

Nach drei Siegen in der Bundesliga sowie je einem im Pokal und in Europa wird beim tempogeladenen Pressingfußball mehr und mehr ersichtlich, wie es der FC Bayern nach der Titel-Nullnummer zu neuer Silberware und in ein zweites Finale dahoam am 31. Mai 2025 schaffen will. Defensiv verteidigt die Mannschaft hoch, vorn kommt das variantenreiche Offensivspiel mit den vielfältigen Qualitäten vor allem Kane zugute.

Neuer raus - aber Entwarnung

"Am ersten Spieltag ist noch keiner Meister oder Champions-League-Sieger geworden. Es ist ein langer harter Weg, gerade in der Champions League", sagte Kapitän Manuel Neuer nach dem Sprung an die Tabellenspitze der neuen 36er Liga. Der 38-Jährige musste zur Pause wegen Oberschenkelproblemen raus, gab aber schnell Entwarnung: "Nichts Gravierendes, also eine Kleinigkeit." Gegen Bremen am Samstag will der Schlussmann, der das Finale in München aus dem Jahr 2012 noch in schmerzhafter Erinnerung hat, spielen.

Die Risiken der mutigen Verteidigungsarbeit deckten die Kroaten kurz nach der Pause durch zwei Treffer gegen Neuer-Vertreter Sven Ulreich auf und verkürzten auf 2:3. "Aber wir haben und werden auch in Zukunft aus diesen Pressingsituationen mehr Tore schießen, als wir kassieren", entgegnete Müller. Belegt werden könnte diese These am 28. September im Liga-Gipfel mit Meister Bayer Leverkusen oder in den härteren Champions-League-Prüfungen gegen den FC Barcelona (23.10.) und Paris Saint-Germain (26.11.).