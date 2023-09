Champions League "Big Point" in "rosaroter Wunderwelt" - Jubilar lobt Joker

Beim Königsklassen-Debüt für Bayern freute sich auch 100-Millionen-Mann Kane als Torschütze. "Ich denke, wir zählen zu den Favoriten. Es gibt nicht viele Teams in Europa, die uns sehen und gegen uns spielen wollen", sagte Englands Nationalmannschaftskapitän im US-Sender CBS. Wie Kane (30) traf auch Tel (18). Nach zwei Toren und einer Torvorlage in der Bundesliga setzte er damit seine imposante Joker-Serie in der Champions League fort.

"Energie" - und nicht beim "Kaffeeklatsch"

"Er gibt immer Energie, er will immer ein Tor machen", sagte Müller über den vor einem Jahr für immerhin 20 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichteten Franzosen Tel. "Das verlangen wir aber auch. Wir sind ja beim FC Bayern nicht zum Kaffeeklatsch oder weil wir in der Lotterie gewonnen haben." Tel selbst war zwar "sehr zufrieden", befand aber auch: "Wir können es auch besser machen."

Das galt vor allem für die erneuten Wackelphasen der Münchner, die es nachlässig selbst nochmal spannend machten. Zweikampf-Experte Konrad Laimer bemängelte den Hang zum "Harakiri-Pass ins Mittelfeld". Defensivsorgen hegt Sportdirektor Christoph Freund aber nicht. "Auch wenn wir heute drei Tore bekommen haben - das ist immer ein Verbund der ganzen Mannschaft", sagte der 46-Jährige, der gerne von der Luxus-Offensive schwärmte.

"Musiala ist ein Ausnahmespieler. Absolute Weltklasse, wenn er den Ball am Fuß hat, was er da für eine Denke hat, wie er Eins-gegen-Eins-Situationen löst", sagte Freund. Musiala, der nach seiner auskurierten Muskelverletzung zuletzt zu einem Jokereinsatz kam, erhielt diesmal den Vorzug vor Müller in der Startelf. Dort würde auch Tel gerne bald auflaufen. Die Situation sei für den Top-Joker "ein bisschen unfair", räumte Tuchel ein. Aber es sei nur eine Frage der Zeit, bis der 18-Jährige starte. Vielleicht am Tag vor dem Wiesnbesuch, am Samstag gegen Bochum?

Alles "rosarot"?

"Vorne haben wir für die vier Positionen sechs, acht Topspieler. Vorne ist der Kader nicht irgendwie ausgedünnt", sagte Müller, der erst spät in sein 143. Spiel in Europas Eliteklasse reinkam. Der Trainer habe viele Varianten und man müsse sich als Spieler so präsentieren, dass man von Beginn an auflaufe. Oder andernfalls die Teamkollegen unterstützen. "Das hört sich nach rosaroter Wunderwelt an, aber bei uns aktuell ist es tatsächlich so."