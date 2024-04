Champions League "Brauchen Helden in Schwarz/Gelb": BVB träumt vom Halbfinale

Schon im Hinspiel ging es phasenweise giftig zu. So lieferte sich Sportdirektor Kehl an der Seitenlinie ein heftiges Wortgefecht mit Simeone und bekam dafür später im Netz viel Zustimmung. Auf die Frage, ob am Dienstag eine ähnliche Wehrhaftigkeit gefordert ist, antwortete Julian Brandt: "Wir müssen geduldig, ruhig und vor allem fokussiert bleiben. So müssen wir Atlético besiegen und nicht in Infights neben dem Platz."

Jadon Sancho kehrt in den Kader zurück

Wirklich frisch gehen die Dortmunder nicht in das Spiel. Das 1:2 am vergangenen Samstag in Mönchengladbach bereitete mehr Mühe als geplant, weil der knappe Vorsprung nach dem Platzverweis von Karim Adeyemi (55. Minute) mit viel Leidenschaft verteidigt werden musste. Zudem zogen sich Torjäger Haller und Dribbelkünstler Jamie Bynoe-Gittens Verletzungen zu.

Afrika-Meister Haller, der sich nach langer Zwangspause wieder in die Startelf gekämpft hatte, wird deshalb mindestens zwei weitere Wochen ausfallen. Dagegen scheint Bynoe-Gittens wieder fit zu sein. Dazu kehrt der noch am Samstag wegen eines Magen-Darm-Infekts fehlende Jadon Sancho in den Kader zurück.