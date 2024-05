Dass bereits am kommenden Samstag das nächste Bundesligaspiel in Mainz ansteht, geriet an diesem für den BVB historischen Abend völlig in Vergessenheit. Aus Freude über den dritten Einzug ins Champions-League-Finale nach 1997 und 2013 ließen es die Dortmunder so richtig krachen. Begleitet von inbrünstigen Gesängen wurde der große Tisch in der Kabine zwischenzeitlich als Rutschbahn zweckentfremdet. Erst um 4.30 Uhr morgens endete die spontane Party im Mannschaftshotel. "Wenn du heute nicht feierst, feierst du nie wieder", sagte Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer.

Online-Shop überlastet

Bei der Landung am Mittwochmittag am Dortmunder Flughafen, wo rund 200 Fans der Mannschaft einen emotionalen Empfang bereiteten, wirkten einige Profis sichtlich übermüdet. Wie groß die Begeisterung der Fans nach dem überraschenden Erfolg ist, zeigte sich auch im Online-Shop des Vereins, der bereits in der Nacht zeitweise überlastet war. Viele tausend Fans versuchten, das T-Shirt mit der Aufschrift "Yellow Wonder Wall" und "London 2024 - Finale" zu bestellen, das die Profis nach dem Schlusspfiff getragen hatten.

Wie so oft in dieser zumindest in der Bundesliga eher bescheidenden Saison wuchs der BVB auf internationalem Terrain über sich hinaus. Die vier Aluminium-Treffer des französischen Meisters wurden als Glück des Tüchtigen gewertet. "Wir haben in der Liga zu Recht viel auf die Schnauze bekommen", befand Brandt. "Aber in der Champions League haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Deshalb haben wir uns das Finale verdient."