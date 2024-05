Dortmunder Party bis zum Morgen

Noch in der Nacht verbreiteten sich in den sozialen Medien Videos der BVB-Party. Die Mannschaft schmetterte euphorisch den eigentlich eher ruhigen Popsong "Someone Like You" von Adele. Der große Tisch in der Kabine wurde zwischenzeitlich zur Rutschbahn zweckentfremdet. "Vor fünf oder sechs Uhr" sollte es nicht ins Bett gehen, kündigte Nico Schlotterbeck an. Teamkollege Marcel Sabitzer wirkte ähnlich beseelt: "Wenn du heute nicht feierst, wirst du nie mehr feiern."

Dass bereits am kommenden Samstag das nächste Bundesliga-Spiel in Mainz ansteht, geriet an diesem für den BVB historischen Abend gänzlich in Vergessenheit. Aus Freude über den dritten Finaleinzug in der Champions League nach dem Triumph gegen Juventus Turin von 1997 und der bitteren 1:2-Niederlage 2013 in Wembley gegen den FC Bayern ließen es die BVB-Profis mächtig krachen. Die T-Shirts mit der Aufschrift "Yellow Wonder Wall" und "London 2024 - Finale" lagen schon am Spielfeldrand bereit und wurden flugs übergestreift.