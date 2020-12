Champions League BVB mit Rumpfkader in die Mission Gruppensieg

Ein Erfolgserlebnis könnte zudem Mut für die weiteren vier Pflichtspiele in diesem Jahr machen. Nach zuletzt drei mäßigen Auftritten ohne Sieg gegen den 1. FC Köln (1:2), Lazio Rom (1:1) und Eintracht Frankfurt (1:1) scheint die Mannschaft aus dem Tritt. "Wir müssen noch mal versuchen, in diesen Spielen bis Weihnachten zu performen. Klar ist das manchmal bei so vielen Terminen nicht einfach. Aber wir müssen uns da durchbeißen und können es nicht ändern", kommentierte Nationalspieler Emre Can.

Vor allem der Ausfall von Torjäger Haaland hat die Statik des Teams verschlechtert. Langsam aber sicher reift auch bei Trainer Favre die Erkenntnis, dass die Borussia mit den von ihm als Haaland-Ersatz favorisierten Profis Julian Brandt oder Marco Reus erheblich an Schlagkraft verliert, weil es an Läufen in die Tiefe mangelt.

Dieses Manko könnte eher Youssoufa Moukoko beheben. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass der Jungstar in St. Petersburg sein Champions-League-Debüt feiert. Er wäre damit mit einem Alter von 16 Jahren und 18 Tagen der jüngste jemals in der Königsklasse eingesetzte Profi. Für einen ähnlichen Rekord hatte er unlängst auch in der Bundesliga gesorgt.

Um das Risiko zu minimieren, sich mit dem Coronavirus anzustecken, wurde die Reisedauer verkürzt. So fanden das Abschlusstraining und die vor solchen Spielen obligatorische Pressekonferenz nicht in St. Petersburg, sondern noch in Dortmund statt. Erst am Montagnachmittag machte sich das Team auf den Weg. Der Rückflug soll noch in der Nacht direkt nach dem Spiel erfolgen. Immerhin ein Aspekt könnte die Vorfreude auf das Duell steigern. Anders als in Deutschland soll die Partie mit Zuschauern ausgetragen werden. Beim letzten Champions-League-Heimspiel der Russen gegen Lazio Rom (1:1) waren über 17.000 Fans dabei.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Zenit St. Petersburg: Kerschakow - Sutormin, Proghin, Rakizki, Schirkow - Barrios, Osdoew - Kuzjaew, Azmoun, Malcom - Dsjuba

Borussia Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Passlack, Bellingham, Witsel, Schulz - Sancho, Reus - Hazard

Schiedsrichter: Kovács (Rumänien)

© dpa-infocom, dpa:201207-99-602541/4