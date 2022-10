Champions League "Chapeau": Bayern feiern Weiterkommen "in schwerster Gruppe"

"Es ist nicht selbstverständlich, Spiele in der Champions League mit so vielen Toren und so einer Dominanz zu bestreiten. Das Weiterkommen ist super nach vier Spielen", frohlockte Kapitän Thomas Müller nach dem 4:2 bei Viktoria Pilsen, bei dem die Bayern in den ersten 45 Minuten erneut groß aufspielten. "Chapeau!", sagte Müller zum fixen Achtelfinaleinzug.

"Wir sind happy, dass wir weiter sind in so einer brutal schweren Gruppe. Darüber können wir uns richtig freuen als Mannschaft", betonte auch Sven Ulreich, der den verletzten Manuel Neuer im Tor gut vertreten hatte. Trainer Julian Nagelsmann sprach seiner Mannschaft "ein großes Kompliment" aus. "Wir haben zwölf Punkte aus vier Spielen in der schwersten Gruppe geholt, sind im Achtelfinale und wollen Erster werden", sagte er mit Blick auf die namhaften Gruppen-Konkurrenten Inter Mailand und FC Barcelona, der mit Weltfußballer Robert Lewandowski vor dem Aus steht und wohl in die Europa League absteigen wird. In zwei Wochen können die Bayern im Camp Nou Barças Aus im direkten Duell besiegeln.