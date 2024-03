Champions League: Das muss man zur Viertelfinal-Auslosung wissen

Wie sind die weiteren Termine?

Weiter geht es für die Gewinner der Viertelfinals am 30. April oder 1. Mai mit dem Halbfinal-Hinspiel. Die Rückspiele finden eine Woche später am 7. und 8. Mai statt.

Warum wird auch das Endspiel ausgelost?

Das hat organisatorische Gründe. So kann die Heimmannschaft sich etwa als erste das Trikot aussuchen. Denkbar ist ein neuerliches Endspiel zwischen den Bayern und Borussia Dortmund, nachdem sich der BVB am Mittwochabend gegen PSV Eindhoven durchsetzen konnte. Vor elf Jahren gewannen die Münchner den Titel im Wembley-Stadion gegen den BVB nach einem späten Siegtor von Arjen Robben mit 2:1.

Wie sieht es in der Europa League und der Conference League aus?

In der Europa League ist Leverkusen der letzte deutsche Vertreter. Im Lostopf warten einige namhafte Clubs wie der FC Liverpool, Vorjahresfinalist AS Rom oder die früheren Europacupsieger AC Mailand und Olympique Marseille. In der Conference League gibt es keinen deutschen Teilnehmer mehr. Auch in diesen beiden Wettbewerben werden nach der Champions League die nächsten Runden ausgelost.

Wie wichtig wären weitere deutsche Erfolge?

Die sind nicht nur für den jeweiligen Verein wichtig. Von der kommenden Saison an erhalten die beiden Länder jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League, deren Clubs in der aktuellen Saison gemeinsam die beste Leistung gebracht haben. Grundlage ist eine Ein-Jahres-Rangliste der UEFA. Deutschland ist hier Zweiter hinter Italien und knapp vor England.