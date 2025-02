Champions League "Ehrenrunde" auf Achtelfinal-Weg: Bayern kämpft gegen Serie

Monat mit meisterlichem Glanz?

"Das gibt ein gutes Gefühl für Glasgow und Leverkusen", sagte Präsident Herbert Hainer vor einem möglicherweise meisterlichen Monat, in dem der Liga-Gipfel am Samstag in Leverkusen angesichts von acht Punkten Vorsprung an Glanz und Brisanz eingebüßt hat. Als weitere Prüfungen stehen im Februar ein Heimspiel gegen Frankfurt und die Reise nach Stuttgart an.

"Das ist auf jeden Fall ein heißer Tanz und ich hoffe, das bessere Ende liegt bei uns", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, der vollmundig den "Titel dahoam" für den 31. Mai ausgerufen hatte. "Ich denke, die Spieler wissen, um was es geht. Wir wollen ins Achtelfinale. Jetzt drehen wir eine Ehrenrunde." Im Falle eines Weiterkommens wäre Leverkusen oder Atlético Madrid im Achtelfinale die nächste - und vermutlich schwierigere - Aufgabe.

Alan McInally ist fasziniert

Kultkicker Alan McInally, der sowohl für Bayern und Celtic spielte, glaubt nicht an einen Münchner "Spaziergang" gegen den 54-maligen schottischen Meister. "Bayern hat großen Druck und ist nur ungern in diese Playoffs gerutscht. Ich glaube, Bayern hätte lieber eine Woche freigenommen, anstatt in den Celtic Park zu müssen", sagte der frühere Stürmer.