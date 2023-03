"Es ist ein schwerer und nicht hinnehmbarer Eingriff durch die italienischen Sicherheitsbehörden in die Durchführung und Kultur der europäischen Clubwettbewerbe", sagte Hellmann auf dpa-Anfrage.

Die Eintracht war am Montagabend von der Europäischen Fußball-Union darüber informiert worden, dass das italienische Innenministerium eine Verfügung gegen den Spitzenreiter der Serie A erlassen werde, wonach dieser keine Eintrittskarten für die Partie am 15. März an Frankfurter Anhänger verkaufen darf.